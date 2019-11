Betty Crocker’s Praline Pumpkin Dessert

Ingredients

1 can (15 oz) pumpkin (not pumpkin pie mix)

1 can (12 oz) evaporated milk

3 eggs

1 cup sugar

4 teaspoons pumpkin pie spice

1 box yellow cake mix or spice cake mix

1 1/2 cups chopped pecans or walnuts

3/4 cup butter or margarine, melted